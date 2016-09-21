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В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

21 сентября в 13:07

На луганском направлении было "абсолютно спокойно".

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Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Пресс-центр АТО/Facebook
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 20 сентября, никто из украинских военных не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

 "Вследствие боевых действий ни один из украинцев не погиб и не был ранен",, - сказал он.

Вместе с тем, по словам спикера оборонного ведомства, всего в зоне АТО со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки было зафиксировано 13 обстрелов, при этом на луганском направлении было "абсолютно спокойно". В целом ситуация в зоне проведения АТО продолжает сохранять признаки деэскалации. 

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО оборона обстрел военный
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