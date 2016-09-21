В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

На луганском направлении было "абсолютно спокойно".

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Пресс-центр АТО/Facebook

"Вследствие боевых действий ни один из украинцев не погиб и не был ранен",, - сказал он.

Вместе с тем, по словам спикера оборонного ведомства, всего в зоне АТО со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки было зафиксировано 13 обстрелов, при этом на луганском направлении было "абсолютно спокойно". В целом ситуация в зоне проведения АТО продолжает сохранять признаки деэскалации.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.