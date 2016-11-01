В зоне АТО за сутки ни один украинский военный не пострадал

На мариупольском направлении уменьшилось количество обстрелов.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

В зоне проведения АТО в Донбассе за минувшие сутки, 31 октября, ни один украинский военнослужащий не погиб, и не был ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник .

Вместе с тем, спикер проинформировал, что на мариупольском направлении количество обстрелов уменьшилось в сравнении с предыдущими днями до 17 за сутки, из них 5 - из тяжелого вооружения. При этом самой сложной ситуация остаётся Широкино.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.