В зоне АТО за сутки нет раненых и погибших со стороны украинских военных

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Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за минувшие сутки.

Сутки в зоне АТО прошли без потерь Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий никто из украинских военных не получил ранений, погибших нет.

"Несмотря на провокации и обстрелы со стороны врага, украинская армия прочно удерживает позиции на линии соприкосновения. Благодаря слаженной работе, а также боевым навыкам, за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье, 6 ноября.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.