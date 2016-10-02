В зоне АТО за сутки нет ни одного раненого украинского военного

Несмотря на обстрелы со стороны боевиков, погибших и пострадавших в рядах украинских военных нет.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

За минувшие сутки в субботу, 1 октября, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Согласно данным штаба АТО, за субботу боевики раз 47 обстреляли позиции ВСУ, в том числе с применением тяжелого вооружения калибров 82-мм и 120-мм.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал Мотузяник на брифинге в Киеве в воскресенье, 2 октября.

Мотузяник также рассказал, что в субботу произошло разведение сил и средств ВСУ и боевиков в районе Золотого (Попаснянский район Луганской области). "В этом районе боевые действия велись достаточно редко, поэтому этот процесс произошел успешно, что подтверждено представителями СЦКК, а также представителями СММ ОБСЕ", - отметил он.

На других участках фронта, в частности в Станице Луганской, обстрелы продолжаются, поэтому там разведение сил и средств согласно заключенному рамочному соглашению пока не проводилось.