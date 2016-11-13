В зоне АТО за сутки были ранены четверо украинских военных

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На мариупольском направлении количество вражеских обстрелов резко увеличилось.

За сутки ни один украинский военный не погиб Полк "Азов"/Facebook

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо получили ранения, сообщил спикер Мин обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, четверо получил ранения", - сказал он.

На луганском направлении боевые действия велись в Станично-Луганском районе, кроме самого райцентра. Боевики применили артиллерию и минометы в Крымском, Попасной и Троицком. В основном огонь велся утром. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении противник обстрелял с.Тоненькое Ясиноватского района, выпустив из пушки калибром 122 мм 17 боеприпасов. В результате этого обстрела погиб один мирный житель. Из минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь на Свелодарской луге и в Авдеевской промзоне. Силы АТО открывали огонь в ответ. Всего за сутки на донецком направлении было 6 обстрелов, все с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении количество обстрелов резко увеличилось, противник применял пушки и минометы. Боевые действия велись в Марьинском районе на и участке Павлополь-Широкино. В Марьинке были ранены два волонтера. Всего вчера на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов, половина - из тяжелого вооружения.

В субботу, 12 ноября, сообащлось, что в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения.

В воскресенье, 13 ноября, чтало известно, что в Марьинке в результате обстрела боевиками ранены два человека. Пострадавшие представились волонтерами и заявили, что получили ранения на позициях ВСУ.