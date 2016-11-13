В зоне АТО за сутки были ранены четверо украинских военных

На мариупольском направлении количество вражеских обстрелов резко увеличилось.
"За сутки ни один украинский военный не погиб, четверо получил ранения", - сказал он.
На луганском направлении боевые действия велись в Станично-Луганском районе, кроме самого райцентра. Боевики применили артиллерию и минометы в Крымском, Попасной и Троицком. В основном огонь велся утром. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.
На донецком направлении противник обстрелял с.Тоненькое Ясиноватского района, выпустив из пушки калибром 122 мм 17 боеприпасов. В результате этого обстрела погиб один мирный житель. Из минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь на Свелодарской луге и в Авдеевской промзоне. Силы АТО открывали огонь в ответ. Всего за сутки на донецком направлении было 6 обстрелов, все с применением тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении количество обстрелов резко увеличилось, противник применял пушки и минометы. Боевые действия велись в Марьинском районе на и участке Павлополь-Широкино. В Марьинке были ранены два волонтера. Всего вчера на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов, половина - из тяжелого вооружения.
В субботу, 12 ноября, сообащлось, что в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения.
В воскресенье, 13 ноября, чтало известно, что в Марьинке в результате обстрела боевиками ранены два человека. Пострадавшие представились волонтерами и заявили, что получили ранения на позициях ВСУ.Интерфакс-Украина