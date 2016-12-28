В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых нет

Наибольшая активность боевиков сохраняется на мариупольском направлении.
"Начнем с хороших новостей. За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен ", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
Наибольшее количество обстрелов, по словам спикера, зафиксировано на мариупольском направлении: 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина