В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых нет

Наибольшая активность боевиков сохраняется на мариупольском направлении.

Никто из украинских бойцов не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

За минувшие сутки, 27 декабря, в зоне проведения антитеррористической операциив Донбассе погибших и пострадавших среди украинских военнослужащих нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Начнем с хороших новостей. За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен ", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов, по словам спикера, зафиксировано на мариупольском направлении: 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".