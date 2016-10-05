В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых нет

Боевики в шесть раз увеличили количество обстрелов на луганском направлении.

Один боец ранен facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 4 октября, в зоне проведения антитеррористической операциив Донбассе погибших и пострадавших среди украинских военнослужащих нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки погибших и пострадавших нет", - сказал он на брифинге в среду в Киеве. Вместе с тем, резко возросло количество обстрелов со стороны боевиков на Луганском направлении – в 6 раз по сравнению с предыдущими сутками. Всего зафиксировано 36 обстрелов, 32 из них пришлись на Попаснянский район.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.