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В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых нет

28 сентября в 13:56

Боевики снова активизировались на мариупольском направлении.

АТО1 Азов
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Полк "Азов"/Вконтакте
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 27 сентября, ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

" нас за минувшие сутки ни один военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в среду.

Вместе с тем, по словам спикера, на мариупольском направлении вражеских провокаций было больше, чем на луганском и донецком вместе взятых.

"Всего враг 23 раза нарушил перемирие на широком географическом спектре – от Марьинки до Широкино включительно с Талаковкой, Павлополем и Водяным… Боевики преимущественно применяли легкое вооружение", - сообщил спикер оборонного ведомства по вопросам АТО.

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО спикер раненые вооружение боевики
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