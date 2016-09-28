В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых нет

Боевики снова активизировались на мариупольском направлении.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

" нас за минувшие сутки ни один военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в среду.

Вместе с тем, по словам спикера, на мариупольском направлении вражеских провокаций было больше, чем на луганском и донецком вместе взятых.

"Всего враг 23 раза нарушил перемирие на широком географическом спектре – от Марьинки до Широкино включительно с Талаковкой, Павлополем и Водяным… Боевики преимущественно применяли легкое вооружение", - сообщил спикер оборонного ведомства по вопросам АТО.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.