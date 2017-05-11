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В зоне АТО украинские военные подорвались на взрывном устройстве

11 мая в 15:39

Группа саперов выполняла боевую задачу по разминированию территории. Один боец погиб, второй получил ранения.

раненые ранения
Двое украинских саперов пострадали от взрыва в Донбассе
mil.gov.ua
В зоне проведения антитеррористической операции во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Саперы из группы разминирования одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении, подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, все обстоятельства данного инцидента устанавливаются.

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Сегодня в Одессу прибыл очередной самолет с ранеными украинскими военными на борту. Все раненые будут проходить лечение в одесском военном госпитале.

Как сообщалось ранее, в течение минувших суток боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Оккупанты использовали минометы, бронетехнику и стрелковое оружие, а в Широкино – переносные реактивные системы "Град-П".

По материалам: ZN.UA
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Тэги военный Украина АТО ранение взрыв устройство Донбасс сапер
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