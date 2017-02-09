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В зоне АТО сбили российский беспилотник

9 февраля в 20:51

Украинские военные изучают вражеский дрон. 

Российский беспилотник
Еще один вражеский беспилотник сбит в небе Украины
enics.ru
В зоне АТО возле линии разграничения сбит российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

"После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, которые осуществляют мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении", - сообщает пресс-центр. 

Объект был поражен из стрелкового оружия. В данный момент над ним работают специалисты. По предварительным данным, аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации. 

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Ранее армия России официально приняла на вооружение беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", способные "глушить" сигналы мобильной связи, в том числе 3G и 4G и взаимодействовать со смартфонами пользователей. Такой беспилотник можно использовать в качестве базовой станции мобильной связи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Россия разграничение связь пресса мобильный линии БПЛА вооружение беспилотник
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