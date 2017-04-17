В зоне АТО русские 15 раз обстреляли позиции ВСУ

Несмотря на режим "тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают обстрелы позиций сил АТО.

В зоне АТО продолжаются боевые действия, несмотря на праздник Сайт Минобороны Украины

С начала суток, 17 апреля,украинских защитников. Один украинский воин получил боевое травмирования, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливал защитников Широкиного, Водяного, Талакивки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалика вел огонь из минометов калибра 82-мм, а возле Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талакивки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении российско-оккупационные подразделения били из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитникам Катериновки.

Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.