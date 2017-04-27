В зоне АТО ранили украинского военнослужащего

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из минометов.

На донецком и приморском направлениях в четверг было неспокойно Пресс-центр АТО/Facebook

В четверг, 27 апреля, боевики российско-террористических формирований 19 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня противник активно. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Водяному на приморском направлении оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов, орудий БМП и крупнокалиберных пулеметов, по Марьинке – вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, БМП и противотанковых гранатометов. Позиции ВСУ под Красногоровкой подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Гнутово были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия. Под Марьинкой и Павлополем были замечены снайперы противника.

На донецком направлении под огнем из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказалась Авдеевка. По украинским опорным пунктам в районе Мироновского противник наносил удары из минометов калибра 82 миллиметра, орудий БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Троицкое и Камянку террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

По Станице Луганской и Сизому на луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов. В районе Валуйского противник применил стрелковое оружие.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.