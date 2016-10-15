В зоне АТО ранены трое украинских военных, один контужен — Лысенко

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Военные были ранены на донецком и мариупольском направлениях.

За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб Пресс-центр АТО/Facebook

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, еще один контужен в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки в результате боевых действий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения в результате боевых действий", - заявил он.

Лысенко подчеркнул, что двое военных были ранены на мариупольском направлении, в поселках Широкино и Водяное, один ранен в поселке Зайцево на донецком направлении, еще один военный получил контузию вследствие артиллерийского обстрела врага возле Водяного.

Спикер Минобороны опроверг информацию Луганской областной военно-гражданской администрации о якобы гибели двух военных в результате обстрела противника.

Лысенко подчеркнул, что есть информация о гибели двух военнослужащих в Луганской области, но не в результате боевых действий, а в ходе бытового конфликта.

Вчера, 14 октября, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала боевых действий в зоне АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибло более 9,5 тысяч человек.