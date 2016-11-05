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В зоне АТО ранены пятеро украинских военных в результате боевых действий

5 ноября в 13:17

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за прошедшие сутки.

АТО1
В течение минувших суток в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб
facebook.com/ato.news

За минувшие сутки в зоне проведения антитерорристической операции в Донбассе в результате боевых действий ранены 5 украинских военных, погибших нет.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих получили ранения", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу, 5 ноября.

Большая часть случаев обстрелов приходится на мариупольское направление. В целом боевые действия продолжаются по всему фронту, "и украинские войска вынуждены открывать ответный огонь", отметил Лысенко.

Информацию о том, на каком участке фронта и при каких обстоятельствах украинские бойцы получили ранения, в Минобороны не уточнили.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги военные Донбасс АТО военный
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