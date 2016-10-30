В зоне АТО ранены четверо украинских военных и три сотрудника фискальной службы

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Сотрудников фискальной службы обстреляли на берегу Северского Донца.

Бои продолжаются на Донецком и Мариупольском направлении Минобороны РФ

за минувшие сутки получили ранения четверо украинских военнослужащих и три сотрудника фискальной службы, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, но четверо военнослужащих и три сотрудника фискальной службы получили ранения", - сказал Мотузяник на брифинге.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении под огонь противника попал мобильный отряд "Фантом", который борется с нелегальной перевозкой товаров через линию разграничения. "Инцидент произошел в с.Лопаскино, недалеко от Счастья. Оккупанты открыли огонь по "фантомовцах" с противоположного берега Северского Донца. На помощь коллегам из Государственной фискальной службы оперативно прибыл пограничный наряд, который помог отбить нападение и эвакуировать раненых в тыл", - рассказал спикер Минобороны.

На донецком направлении сутки началась с мощных артиллерийских и минометных обстрелов со стороны противника сразу в нескольких районах - г. Железное, Авдеевке и на участке фронта Веселое-Красногоровка. В течение 4,5 часов по позициям сил АТО было выпущено свыше 130 мин и снарядов.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения и 1 боестолкновение.

На мариупольском направлении на участке фронта Талаковка-Широкино продолжаются мощные минометные обстрелы, боевики выпустили по позициям сил АТО около 270 мин. Украинские войска неоднократно открывали огонь в ответ.

27 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины в данный момент ведется не антитеррористическая операция, а кампания по отражению российской агрессии. "Я хотел бы четко подчеркнуть: у нас нет никакого АТО, у нас агрессия Российской Федерации против нашего независимого и суверенного государства", – сказал Порошенко.