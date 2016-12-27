В зоне АТО пропали двое украинских военнослужащих

В штабе сообщили, что военносулжащие случайно заехали на оккупированную территорию.
"Около 16:00 в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учереждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, которую контролируют боевики", – сообщил пресс-центр штаба АТО вечером в понедельник.
Связи с пропавшими военнослужащими в данный момент нет. Штаб выясняет обстоятельства инцидента.
Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA