В зоне АТО пропали двое украинских военнослужащих

В штабе сообщили, что военносулжащие случайно заехали на оккупированную территорию.

В районе Золотого бойцы сбились с пути и случайно заехали на оккупированную территорию Дарка Олифер / Facebook

В понедельник, 26 декабря, в Луганской области пропали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения

"Около 16:00 в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учереждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, которую контролируют боевики", – сообщил пресс-центр штаба АТО вечером в понедельник.

Связи с пропавшими военнослужащими в данный момент нет. Штаб выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".