В зоне АТО погибли двое украинских военных, еще восемь ранены – Лысенко

Украинские военные пострадали в результате боевых действий.

Силы АТО понесли новые потери в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

В Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения и еще трое контужены в результате боевых действий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения и трое получили контузию", - заявил Лысенко на брифинге в Киеве во вторник, 11 октября.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.