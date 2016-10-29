В зоне АТО погиб украинский военный, семеро ранены

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В Авдеевской промзоне зафиксирован мощный и длительный обстрел из тяжелого вооружения. Украинские войска открыли ответный огонь.

На Мариупольском направлении продолжаются бои Сайт Минобороны Украины

В результатеза минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным Лысенко, на Мариупольском направлении продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. Боевики выпустили почти 400 минометных мин. Основные "горячие точки" - традиционно Марьинка и Широкино с окрестностями.

"Большая часть обстрелов, как всегда, произошла в темное время суток. Однако самые мощные обстрелы произошли днем. Всего на Мариупольском направлении было 28 вражеских обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения", - отметил он.

На Донецком направлении, в Авдеевской промзоне боевики совершили мощный и длительный обстрел из тяжелого вооружения - по украинским позициям выпустили не менее 130 минометных мин и артиллерийских снарядов, украинские войска открыли ответный огонь.

Вторая "горячая точка", подчеркнул А.Лысенко, - Светлодарская дуга, где вчера боевики использовали минометы, пушки и бронетехнику. Еще один обстрел боевики осуществили на позиции "Шахта Бутовка". На Горловском периметре, в Опытном и Песках накануне было тихо. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 10 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

27 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины в данный момент ведется не антитеррористическая операция, а кампания по отражению российской агрессии. "Я хотел бы четко подчеркнуть: у нас нет никакого АТО, у нас агрессия Российской Федерации против нашего независимого и суверенного государства", – сказал Порошенко.