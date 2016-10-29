В зоне АТО погиб украинский военный, семеро ранены

В Авдеевской промзоне зафиксирован мощный и длительный обстрел из тяжелого вооружения. Украинские войска открыли ответный огонь.
По данным Лысенко, на Мариупольском направлении продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. Боевики выпустили почти 400 минометных мин. Основные "горячие точки" - традиционно Марьинка и Широкино с окрестностями.
"Большая часть обстрелов, как всегда, произошла в темное время суток. Однако самые мощные обстрелы произошли днем. Всего на Мариупольском направлении было 28 вражеских обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения", - отметил он.
На Донецком направлении, в Авдеевской промзоне боевики совершили мощный и длительный обстрел из тяжелого вооружения - по украинским позициям выпустили не менее 130 минометных мин и артиллерийских снарядов, украинские войска открыли ответный огонь.
Вторая "горячая точка", подчеркнул А.Лысенко, - Светлодарская дуга, где вчера боевики использовали минометы, пушки и бронетехнику. Еще один обстрел боевики осуществили на позиции "Шахта Бутовка". На Горловском периметре, в Опытном и Песках накануне было тихо. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 10 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.
27 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины в данный момент ведется не антитеррористическая операция, а кампания по отражению российской агрессии. "Я хотел бы четко подчеркнуть: у нас нет никакого АТО, у нас агрессия Российской Федерации против нашего независимого и суверенного государства", – сказал Порошенко.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,