В зоне АТО погиб украинский военнослужащий, шесть – получили ранения

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Террористы активно применяли минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

Штаб сообщил об обострении в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

Из-за вражеских обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 30 апреля, погиб украинский военнослужащий, шесть – получили ранения.

Боевики российско-террористических формирований с начала суток 28 раз нарушили режим тишины, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В ряде случаев украинские бойцы открывали ответный огонь для подавления огневых точек противника.

По Водяному на приморском направлении оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Широкино оказалось под огнем из 82-мм минометов и гранатометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били по позициям ВСУ в районе Марьинки. Гнутово, Павлополь и Красногоровка подверглись обстрелам из противотанковых гранатометов, а по Новогригоровке противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. Под Лебединским были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия. В районе Марьинки, Богдановки, Водяного были замечены снайперы противника.

Верхнеторецкое на донецком направлении боевики накрыли огнем из 82-мм минометов. По Зайцево противник наносил удары из противотанковых гранатометов. Авдеевку террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Под Троицким боевики задействовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а Камянку обстреляли из пулеметов.

Катериновку на Луганщине противник накрыл огнем из 120-мм минометов. По Крымскому, Попасной и Троицкому террористы били из гранатометов. Лобачевское противник обстреливал из стрелкового оружия.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.