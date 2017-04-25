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В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

25 апреля в 18:36

Штаб сообщил об обострении на приморском направлении.

погиб потери АТО
Боевики накрыли позиции ВСУ на донецком и приморском направлениях огнем из минометов
Укринформ
Во вторник, 25 апреля, боевики российско-террористических формирований 23 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня оккупанты активно применяли минометы. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложная обстановка – на приморском направлении.  По позициям украинских морпехов в районе Водяного противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.  По Широкино и Новотроицкому террористы били из гранатометов, а по Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов. В районе Талаковки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, в под Новотроицким были замечены снайперы противника.

Авдеевка на донецком направлении подверглась обстрелам из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов. По шахте Бутовка противника также вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Украинские позиции под Камянкой и Новгородским террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Под Авдеевкой была зафиксирована снайперская активность противника.

Опорные пункты ВСУ в районе Желтого на Луганщине подверглись обстрелам из автоматических станковых гранатометов, по украинским позициям под Валуйским противник вел огонь из стрелкового оружия.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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