В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

В течение дня террористы активно применяли минометы и бронетехнику.
По Троицкому на донецком направлении оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки оказались под огнем из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Луганское подверглось обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра. По Невельскому и Троицкому противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а Пески и шахту Бутовка – обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. Под Зайцево были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, а в районе Авдеевки – активизировались снайперы боевиков.
Водяное, Гнутово и Павлополь на приморском направлении террористы обстреливали из стрелкового оружия. Под Водяным были замечены снайперы противника.
Новозвановку на луганском направлении обстреляли из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, по Новоалександровке террористы вели огонь из орудий БТР и гранатометов.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA