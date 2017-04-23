В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

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В течение дня террористы активно применяли минометы и бронетехнику.

Два украинских бойца получили ранения из-за вражеских обстрелов в воскресенье Пресс-центр АТО/Facebook

В воскресенье, 23 апреля, боевики российско-террористических формирований 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, игнорируя объявленный с 1 апреля режим тишины. С начала суток террористына всех направлениях вдоль линии разграничения. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще два – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Троицкому на донецком направлении оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки оказались под огнем из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Луганское подверглось обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра. По Невельскому и Троицкому противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а Пески и шахту Бутовка – обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. Под Зайцево были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, а в районе Авдеевки – активизировались снайперы боевиков.

Водяное, Гнутово и Павлополь на приморском направлении террористы обстреливали из стрелкового оружия. Под Водяным были замечены снайперы противника.

Новозвановку на луганском направлении обстреляли из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, по Новоалександровке террористы вели огонь из орудий БТР и гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.