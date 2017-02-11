В зоне АТО обошлось без потерь

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Обстрелы авдеевской промзоны не прекращаются. На мариупольском направлении зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня.

Авдеевка остается горячей точкой на линии фронта Сайт СНБО

В зоне проведениясреди украинских военных погибших и раненых нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении самой горячей точкой был н.п. Крымское, там противник применил легкое вооружение и минометы. Всего по позициям сил АТО было выпущено 20 минометных мин. В Попаснянском районе зафиксировано 2 провокации с применением стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики вели огонь из легкого вооружения по Авдеевке практически в круглосуточном режиме. Два минометных обстрела имели место в авдеевской промзоне, там же противник трижды открывал огонь из танка. Минометы НВФ также применили в Опытном, Невельском. На Светлодарской дуге противник открывал огонь из стрелкового оружия. Всего за сутки на донецком направлении и зафиксировано 24 обстрела.

На мариупольском направлении в Красногоровке боевики применили РСЗО "Град", выпусти из него 20 ракет. Также 10 раз стреляли из танка, неоднократно открывали огонь из минометов. На участке Павлополь-Широкино противник применял стрелковое вооружение. Всего за сутки а мариупольском направлении зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".