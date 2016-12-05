Топ Новости
<
>

В зоне АТО нет потерь за минувшие сутки

5 декабря в 15:00

Боевики ОРДЛО обстреляли Авдеевку, Марьинку и Широкино из минометов.

Лысенко
Убитых и раненных в АТО за вчерашний день не было, сообщил спикер
day.kiev.ua
В зоне проведения антитеррористической операции потерь среди личного состава ВСУ не было, сообщил на спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник, 5 декабря.

"Сразу же хорошая новость: за минувшие сутки в результате боевых действий погибших или раненых украинских военных не было", - отметил спикер.

По его словам, противник вел обстрелы по всем трем направления, используя легкое и тяжелое вооружение. Наиболее тяжелой ситуация оказалась в Авдеевке, Марьинке и Широкино.

Читайте также: Террористы 26 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. По данным ООН на сентябрь 2016 года, там погибли 9640 человек, 22 тысячи получили ранения.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время проведения АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги Украина АТО Лысенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости