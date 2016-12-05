В зоне АТО нет потерь за минувшие сутки

Боевики ОРДЛО обстреляли Авдеевку, Марьинку и Широкино из минометов.

Убитых и раненных в АТО за вчерашний день не было, сообщил спикер day.kiev.ua

В зоне проведения антитеррористической операции потерь среди личного состава ВСУ не было, сообщил на спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТОна брифинге в понедельник, 5 декабря.

"Сразу же хорошая новость: за минувшие сутки в результате боевых действий погибших или раненых украинских военных не было", - отметил спикер.

По его словам, противник вел обстрелы по всем трем направления, используя легкое и тяжелое вооружение. Наиболее тяжелой ситуация оказалась в Авдеевке, Марьинке и Широкино.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. По данным ООН на сентябрь 2016 года, там погибли 9640 человек, 22 тысячи получили ранения.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время проведения АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.