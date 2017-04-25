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В зоне АТО на взятке поймали офицера

25 апреля в 04:30


Офицер требовал деньги с матери своего подчиненного.  

взятка коррупция
Офицер ВСУ попался на взятке
spotty / Depositphotos
В Луганской области в зоне АТО задержали офицера ВСУ, который требовал и получил взятку с матери своего подчиненного.

Офицера (он занимал должность заместителя командира роты механизированной бригады) поймали при получении взятки в размере 1,5 тысячи долларов и 6 тыс. гривень, задержание проводили сотрудники СБУ и военной прокуратуры, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Офицер требовал и получил от матери военнослужащего денежные средства в сумме 1,5 тыс. долларов и 6 тыс. гривень за то, чтобы не сообщать в правоохранительные органы о совершении ее сыном правонарушения, а также за дальнейшее нормальное прохождение им военной службы", - сказано в сообщении.

Старшему лейтенанту уже предъявили подозрение, решается вопрос о взятии его под стражу. 

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Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взятка АТО офицер СБУ ВСУ
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