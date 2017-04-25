В зоне АТО на взятке поймали офицера

Офицер требовал деньги с матери своего подчиненного.
Офицера (он занимал должность заместителя командира роты механизированной бригады) поймали при получении взятки в размере 1,5 тысячи долларов и 6 тыс. гривень, задержание проводили сотрудники СБУ и военной прокуратуры, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"Офицер требовал и получил от матери военнослужащего денежные средства в сумме 1,5 тыс. долларов и 6 тыс. гривень за то, чтобы не сообщать в правоохранительные органы о совершении ее сыном правонарушения, а также за дальнейшее нормальное прохождение им военной службы", - сказано в сообщении.
Старшему лейтенанту уже предъявили подозрение, решается вопрос о взятии его под стражу.
Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.ZN.UA