В зоне АТО на Пасху ранены двое украинских военных

На Пасху среди украинских военных обошлось без погибших.
"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, двое военных получили ранения и травмы", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.
Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за сутки российская оккупационная армия в Донбассе совершила 22 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения.
Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.ZN.UA