В зоне АТО на Пасху ранены двое украинских военных

На Пасху среди украинских военных обошлось без погибших.

В Минобороны отчитались о ситуации в зоне АТО Информационнно-аналитический центр СНБО

Двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, двое военных получили ранения и травмы", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за сутки российская оккупационная армия в Донбассе совершила 22 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения.

Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.