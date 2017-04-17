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В зоне АТО на Пасху ранены двое украинских военных

17 апреля в 13:31

На Пасху среди украинских военных обошлось без погибших.

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В Минобороны отчитались о ситуации в зоне АТО
Информационнно-аналитический центр СНБО
Двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, двое военных получили ранения и травмы", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за сутки российская оккупационная армия в Донбассе совершила 22 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО военный ранение
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