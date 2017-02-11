В зоне АТО группа разведчиков не вернулась с выполнения задания

Группа выполняла задачи по наблюдению на переднем краю позиций ВСУ.
"Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь", - сказал Завтонов.
Завтонов отказался сообщить более подробную информацию о разведчиках. Он отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.
Как сообщили сегодня в Минобороны, в зоне АТО 11 февраля обошлось без потерь. Обстрелы авдеевской промзоны не прекращаются. На мариупольском направлении зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня.112 Украина