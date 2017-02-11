Топ Новости
<
>

В зоне АТО группа разведчиков не вернулась с выполнения задания

11 февраля в 18:34

Группа выполняла задачи по наблюдению на переднем краю позиций ВСУ. 

Авдеевка1 Донбасс1 АТО1
Разведчики не выходят на связь
Сайт СНБО
В зоне АТО в Луганской области группа украинских военных разведчиков сегодня днем не вернулась с выполнения задания, сообщил пресс-офицер тактического группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов в эфире "112 Украина". 

"Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь", - сказал Завтонов. 

Завтонов отказался сообщить более подробную информацию о разведчиках. Он отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.

Читайте также: В зоне АТО пропали трое военнослужащих

Как сообщили сегодня в Минобороны, в зоне АТО 11 февраля обошлось без потерьОбстрелы авдеевской промзоны не прекращаются. На мариупольском направлении зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня. 

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги АТО Мариуполь военный военнослужащие связь Украина время позиция наблюдение Минобороны февраль
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости