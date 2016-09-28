В Житомирской области за деньги НАТО ликвидируют радиоактивный могильник "Вакуленчуки"

Был риск использования могильника для изготовления радиоактивного оружия, так называемых "грязных бомб".

В Житомирской области ликвидируют опасный объект Андрей Товстыженко, ZN.UA

В ближайшие дни в Житомирской области начнется ликвидация могильника радиоактивных отходов "Вакуленчуки". Работы будут проводиться за счет финансирования от НАТО, сообщил на брифинге руководитель секции Трастовых фондов Агенции НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо, передает "Униан".

Он отметил, что проект был инициирован Украиной еще в 2010 году.

"Этот запрос состоял в просьбе предоставления помощи в ликвидации территорий, на которых размещались радиоактивные объекты, которые появились там в результате военной деятельности", - сказал Пежо. Представитель НАТО также собщил, что первый этап проекта начат начат 1 января 2016 года и заключался в облседовании и составление карты радиоактивного загрязнения территории. Общая стоимость проекта составила 950 тыс. евро, из которых Украина уже получила 848 тыс. евро.

По словам атташе по вопросам обороны посольства Германии в Украине Норберта Несса, был риск использования могильника для изготовления радиоактивного оружия, так называемых "грязных бомб".

Как сообщалось, в июне 2016 года Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабмином Украины и Организацией НАТО по поддержке перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине. Соглашение было подписано в 2013 году. В нем определяются основные направления и формы сотрудничества между Украиной и Организацией НАТО по поддержанию в соответствующей сфере.

В июле 2011 года глава миссии Украины при НАТО посол Игорь Долгов сообщил, что первым из объектов станет "Вакуленчуки" в Житомирской области, на реализацию которого будет направлено 899 тыс. евро.