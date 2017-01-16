В Житомирской области во время ночной перестрелки погиб человек

На центральной площади Олевска после полуночи несколько десятков мужчин устроили стрельбу. Шесть человек госпитализированы.

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< > Перестрелка произошла на центральной площади Олевска после полуночи Фото ГУ Нацполиции в Житомирской области

Перестрелка произошла на центральной площади Олевска после полуночи ГУ Нацполиции в Житомирской области

В городе Олевске Житомирской области в понедельник, 16 января, около часа ночи произошла перестрелка между несколькими десятками мужчин, сообщает пресс-службав Житомирской области.

Инцидент произошел на центральной площади Олевска. В результате перестрелки один человек убит, еще шестеро получили ранения. В ходе перестрелки ранения получили четверо жителей Олевского района и трое львовян. Один из пострадавших умер во время оказания ему медицинской помощи, остальные раненные госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полиция начала уголовное производство по факту ночной стрельбы, обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент получил предварительную правовую квалификацию - покушение на убийство (ст. 15 и ст. 115 УК) и хулиганство (часть 4 ст. 296) УК Украины. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области и Олевского отделения полиции, а также эксперты взрывотехнической службы и спецподразделение ГУНП.

Часть участников конфликта уже установлена, все транспортные средства идентифицированы.

По одной из версий причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. По другой его причиной стали криминальные разборки между местными жителями и приезжими львовянами.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали восемь подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Как сообщил вр. и. о. Нацполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре. Участников спецоперации на время расследования отстранили от работы.