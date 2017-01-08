В Житомирской области столкнулось 14 автомобилей

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Причиной ДТП стала скользкая дорога.

На трассе Киев-Чоп случилось крупное ДТП Житомир.today

На одном километре автодороги международного значения Киев-Чоп в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием не менее 14 автомобилей, сообщила "Укринформ" пресс-офицер патрульной полиции Житомира Дина Корчевна.

"Сегодня, 8 января, утром на границе Житомирской и Киевской областей на одном километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием более 14 автотранспортных средств. Пострадавших нет. Причиной стала скользкая дорога", - сказала она.

По данным издания "Житомир.today", одну из машин занесло, остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Еще несколько вылетели в кювет.

Как сообщалось, в Киевской области могут ограничить движение грузового транспорта из-за снегопада.