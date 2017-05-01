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В Житомире во время митинга подрались коммунист и "свободовец"

1 мая в 19:07

Первомайский митинг посетил лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко.

1 мая
Митинг в Житомире возмутил проукраинских активистов и депутатов
Сайт КПУ
В Житомире члены запрещенной в Украине "Коммунистической партии" устроили в честь первого мая акцию "Нет тарифному геноциду!". Демонстранты собрались на городской площади Соборной, сообщает "Житомир Инфо".

На акцию, которая длилась более двух часов, пришли чуть больше ста человек. Митингующие держали флаги и плакаты с надписями "Украинцам украинский газ по себестоимости", "Остановим геноцид народа" и призывами "Прекратить политические репрессии".

При этом некоторые из них не до конца осознавали, куда именно попали и что поддерживают. "Мне дали плакат – я и держу", - призналась одна из участниц акции.

Посетил акцию и лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко.

За акцией наблюдали не только правоохранители, но и проукраински настроенные активисты и депутаты от ВО "Свобода". "Свободовец", депутат Житомирского городского совета Олег Черняхович не выдержал выступления "коммунистов" и собрался выключить им звук в колонках, из-за чего началась потасовка.

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

В Николаеве в связи с угрозой терактов мэрия города запретила проведение любых массовых мероприятий 1 и 2 мая.

На время майских праздников одесская полиция перешла на усиленный режим работы. В ночь на понедельник на патрулирование города вышло более двух тысяч правоохранителей.

По материалам: Житомир.инфо
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Тэги коммунист Житомир Украина Свобода партия акции
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