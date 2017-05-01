В Житомире во время митинга подрались коммунист и "свободовец"

Первомайский митинг посетил лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко.

Митинг в Житомире возмутил проукраинских активистов и депутатов Сайт КПУ

В Житомире члены запрещенной в Украине "Коммунистической партии""Нет тарифному геноциду!". Демонстранты собрались на городской площади Соборной, сообщает " Житомир Инфо ".

На акцию, которая длилась более двух часов, пришли чуть больше ста человек. Митингующие держали флаги и плакаты с надписями "Украинцам украинский газ по себестоимости", "Остановим геноцид народа" и призывами "Прекратить политические репрессии".

При этом некоторые из них не до конца осознавали, куда именно попали и что поддерживают. "Мне дали плакат – я и держу", - призналась одна из участниц акции.

Посетил акцию и лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко.

За акцией наблюдали не только правоохранители, но и проукраински настроенные активисты и депутаты от ВО "Свобода". "Свободовец", депутат Житомирского городского совета Олег Черняхович не выдержал выступления "коммунистов" и собрался выключить им звук в колонках, из-за чего началась потасовка.

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На время майских праздников одесская полиция перешла на усиленный режим работы. В ночь на понедельник на патрулирование города вышло более двух тысяч правоохранителей.