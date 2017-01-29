В жилом доме на Харьковщине взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пять человек получили ожоги 2-3 степени, у одной из пострадавших диагностированы политравмы.

< >





< > Молодую жительницу квартиры взрывной волной выбросило с балкона Фото Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области

Молодую жительницу квартиры взрывной волной выбросило с балкона Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области

В 5-этажном доме напроизошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, вызов поступил в 14:15 в субботу, 28 января. Пять отделений пожарно-спасательной службы отправилось на вызов в село Слобожанское Змиёвского района Харьковской области.

На месте происшествия спасатели смогли локализовать возгорание на 40 квадратных метрах площади в квартире на пятом этаже жилого дома. Его причиной стал взрыв баллона для монтажа натяжных потолков.

В результате взрыва пострадала 24-х летняя женщина – взрывной волной ее выбросило с балкона пятого этажа. Пострадавшая с множественными ожогами 2-3 степени и политравмами госпитализирована в Змиёвскую районную больницу. Кроме того, пострадали двое мужчин 44-х и 24-х лет - муж и сын хозяйки квартиры, а также двое рабочих 1965 и 1993 года рождения, проводивших установку натяжных потолков. Все они госпитализированы с множественными ожогами и находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Взрывной волной также выбиты окна и двери квартир на четвертом и пятом этажах, окна подъезда с третьего по пятый этаж. Разрушения несущих конструкций не произошло.

Напомним, 26 января в 9-этажном доме в Сумах, произошел взрыв. По предварительной информации взорвался газовый счетчик, который находился возле дома, после чего началась сильная утечка газа. Спасатели эвакуировали около 200 жильцов дома, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.