В Запорожье Вечный огонь зажгли ветеран Второй мировой и комбриг АТО

Горожане почтили память жертв войны красными маками и лампадками.

В Запорожье День памяти и примирения традиционно отметили зажжением Вечного огня на Аллее Боевой Славы. Сегодня честь зажечь огонь выпала ветерану Второй мировой войны Виктору Варвашеню и командиру 79-ой десантно-штурмовой бригады Сергею Мандалине.

Сразу после этого присутствующие почтили минутой молчания всех жертв Второй мировой и зажгли лампадки. Также во время акции все желающие могли сделать красный мак – символ памяти жертв военных конфликтов, и украсить им общее панно.

Путин использует День победы как оправдание для своего режима - WP. Российская власть присвоила себе советскую роль в победе над нацизмом и считает ее оправданием для сегодняшней агрессивной политики.