В Запорожье решили повысить зарплату педагогам уже с апреля

На повышение зарплат учителям направили часть средств, которые ранее выделялись на строительство нового терминала в аэропорту Запорожья.
Повышенную зарплату будут получать педагоги подведомственных городу ПТУ, школ, детсадов и внешкольных учебных заведений, сообщили в пресс-службе мэрии Запорожья.
В сообщении отметили, что изначально повышение зарплаты планировалось только для воспитателей детсадов, но в итоге это коснется и других учебных заведений.
"Специалистами департамента финансов будут подготовлены все необходимые документы. Уже в апреле педагоги указанных категорий получат повышенную зарплату", - отметил мэр Запорожья Владимир Буряк.
Как подчеркнули в мэрии, в соответствие с Постановлением Кабинета Министров Украины заработная плата соответствующей категории педагогических работников должна быть повышена с сентября 2017 года на два разряда, однако органы местного самоуправления Запорожья по собственному желанию повысили зарплату раньше.
О том, какую зарплату на самом деле получают школьные учителя в Украине, читайте в статье "Минус сорок восемь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA