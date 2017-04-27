В Запорожье решили повысить зарплату педагогам уже с апреля

На повышение зарплат учителям направили часть средств, которые ранее выделялись на строительство нового терминала в аэропорту Запорожья.

В Запорожье решили повысить зарплат учителям

Городской совет Запорожья решил повысить заработную плату педагогам. На эти цели направили 40 млн гривень, которые ранее были предусмотрены как часть средств на строительство нового пассажирского терминала в местном аэропорту.

Повышенную зарплату будут получать педагоги подведомственных городу ПТУ, школ, детсадов и внешкольных учебных заведений, сообщили в пресс-службе мэрии Запорожья.

В сообщении отметили, что изначально повышение зарплаты планировалось только для воспитателей детсадов, но в итоге это коснется и других учебных заведений.

"Специалистами департамента финансов будут подготовлены все необходимые документы. Уже в апреле педагоги указанных категорий получат повышенную зарплату", - отметил мэр Запорожья Владимир Буряк.

Как подчеркнули в мэрии, в соответствие с Постановлением Кабинета Министров Украины заработная плата соответствующей категории педагогических работников должна быть повышена с сентября 2017 года на два разряда, однако органы местного самоуправления Запорожья по собственному желанию повысили зарплату раньше.

О том, какую зарплату на самом деле получают школьные учителя в Украине, читайте в статье "Минус сорок восемь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".