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В Запорожье продают игрушечные фигурки "вежливых людей"

3 января в 11:55

Игрушечный набор предлагают купить в интернет-магазине.

зеленые человечки солдаты
«Зеленые человечки» проводили тайные операции по захвату и блокированию объектов в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году
joinfo.ua

В Запорожье продают игрушечные наборы с фигурками российских военных "вежливые люди", сообщил журналист Павел Мясоедов.

Он отметил, что игрушечный набор предлагают приобрести в интернет-магазине по цене 300 гривень.

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"Вежливые люди" , они же "зеленые человечки" - эвфемизм российских военных без знаков отличия на одежде и технике, которые в составе спецподразделений проводили тайные, на первом этапе часто небоевые, операции по захвату и блокированию объектов в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Запорожье Украина
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