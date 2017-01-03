В Запорожье продают игрушечные фигурки "вежливых людей"

Игрушечный набор предлагают купить в интернет-магазине.

«Зеленые человечки» проводили тайные операции по захвату и блокированию объектов в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году joinfo.ua

В Запорожье продают игрушечные наборы с фигурками российских военных "вежливые люди", сообщил журналист Павел Мясоедов.

Он отметил, что игрушечный набор предлагают приобрести в интернет-магазине по цене 300 гривень.

"Вежливые люди" , они же "зеленые человечки" - эвфемизм российских военных без знаков отличия на одежде и технике, которые в составе спецподразделений проводили тайные, на первом этапе часто небоевые, операции по захвату и блокированию объектов в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году.