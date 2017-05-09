В Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии

Между участниками акции "Бессмертный полк" и проукраинскими активистами произошла стычка.
Это возмутило патриотически настроенных активистов, которые начали требовать убрать запрещенную на Украине символику. В ситуацию вмешалась полиция и бойцы Нацгвардии, которые взяли в кольцо участников "Бессмертного полка", среди которых был экс-регионал Андрей Иванов и коммунист Алексей Бабурин. Провокаторов вывели из толпы.
Напомним, что сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Накануне, 8 мая Украина отмечала День памяти и примирения.061.ua