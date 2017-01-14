В Закарпатье сошли четыре снежные лавины

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Затруднено движение по одной из дорог государственного значения.

В Закарпатье сошли лавины

В Раховском районе Закарпатской области с гор сошли четыре снежные лавины.

Схождение первой лавины объемом 90 кубометров было зафиксировано в 20:00 13 января. В 21:30 сошла лавина объемом 70 кубометров. Третья лавина объемом около 30 м куб сошла около села Костиловка в 6:20 сегодня, 14 января, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Четвертая лавина объемом 90 кубометров зафиксирована в это же время в районе этого же села. Затруднено движение на дороге государственного значения Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов".

Сейчас дорогу расчищают для транспорта.

Как сообщалось, ранее лавины также сошли в оккупированном Крыму в районе Ай-Петри.