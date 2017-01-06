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В южных областях Украины ограничили движение грузовиков

6 января в 08:47

Ограничительные меры введены в связи с приближающимися снегопадами и морозами.

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Движение грузовиков ограничили из-за снегопада
ГСЧС Украины
В Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта. Это связано с тем, что в Украину движется черноморский циклон, который, с большой вероятностью, принесет снегопады и морозы.

Ограничения введены с 8-00 пятницы, 6 января, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Так, в Николаевской области ограничения введены на трассах от Николаева до границ с Херсонской и Одесской областями, а также в районах Березанки и Очакова.

В Одесской области ограничение движения большегрузного транспорта вводится на всех дорогах общего пользования.

Такие меры необходимы, чтобы избежать заторов и дать возможность дорожникам оперативно очищать трассы от снега.

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Как сообщалось, прогнозируется, что во время циклона в Одесской и Николаевской областях снежный покров будет до 35 см. Ожидаются сильные и продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с.

По материалам: ZN.UA
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Тэги снег Одесса ограничения Николаев движение дорога трасса затор
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