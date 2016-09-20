В Ясиноватую переброшено снайперское подразделение боевиков - разведка

Боевики усиливают свои боевые подразделения на донецком и мариупольском направлениях.

В Ясиноватую прибыло снайперское подразделение 112.ua

Российско-террористические войска сосредотачивают усилия на поддержании боеготовности войск и усилении передовых подразделений. Так, в Ясиноватую прибыло снайперское подразделение, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, зафиксированы очередные факты прибытия российских военнослужащих с территории РФ.

"В Новоазовск из РФ прибыли два грузовых автомобиля и автобус с личным составом", - отмечают в управлении.

Вместе с тем наблюдалось уменьшение количества вооруженных провокаций, а также применение тяжелого оружия со стороны боевиков.

"На отдельных направлениях осуществлялись обстрелы из стрелкового оружия и 82-мм минометов с целью провоцирования сил АТО и последующего их обвинения в нарушении договоренностей" - подчеркнули в ГУР.

Ранее в разведке сообщили, что оккупанты готовят в ОРДЛО постановочные теракты для дискредитации ВСУ.