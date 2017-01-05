В январе будет объявлен дополнительный набор в Нацполицию

Дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

В конце января 2017 года начнется новый набор в Нацполіцію МВД Украины

В Украине в конце января 2017 года будет объявлен дополнительный набор в подразделения Национальной полиции, сообщил заместитель председателя НПУ Константин Бушуев.

"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", – сказал Бушуев, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Он также отметил, что дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

В 2015 году в Украине начала работать новая патрульная полиция, набранная на конкурсной основе преимущественно из людей, ранее не служивших в органах правопорядка.

В марте 2016 года новосозданной полиции доверяли 28% граждан, 26% - не доверяли, остальные доверяли и не доверяли в равной степени.