В ВСУ прояснили ситуацию с "захватом" крымскотатарского батальона

Военные заявили, что задержали представителей незаконного вооруженного формирования.

Военные прокомментировали события в Чонгаре

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины рассказали свою версию событий с "захватом" базы крымскотатарского батальона в поселке Чонгар Генического района Херсонской области.

Военные заявили, что армейское подразделение в Чонгаре пытались атаковать представители незаконных вооруженных группировок, а информация о захвате крымскотатарского батальона военными не соответствует действительности.

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - сказано в сообщении оперативного командования "ЮГ" в сети Facebook. Представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

"Сообщение о нападении Вооруженных Сил Украины на общественную организацию "Аскер" является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе", - отмечают военные.