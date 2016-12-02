В ВСУ пообещали продолжать ракетные стрельбы возле Крыма

Командование считает полигон на полуострове Ягорлыцкий Кут в Херсонской области оптимальным местом для стрельб.
Командование считает этот полигон оптимальным местом для проведения учений такого типа, сообщил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает Inforesist.
"В последний раз подобные учения проходили четыре года назад. У нас был специализированный полигон на мысе Чауда в Крыму, но с аннексией полуострова мы его потеряли. Зато теперь у нас появился новый полигон, это место можно считать оптимальным. Нам требовалась малонаселенная местность и большой участок моря, куда можно направить ракеты. Именно такое место мы и отыскали в Херсонской области", – пояснил пресс-офицер.
Он также уточнил, что стрельбы прошли упешно, все 16 выпущенных ракет поразили учебные цели.
"Программа учений выполнена на 100%. В учениях была задействована боевая и транспортная авиация, зенитно-ракетные и радио-технические войска, которые тоже справились с поставленными задачами", – добавил Крыжановский.
Напомним, 1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма прошли ракетные стрельбы Воздушных сил ВСУ.
Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.
30 ноября также был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.
Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.inforesist.org