В воскресенье в Украине ожидаются сильные снегопады и метели

Синопктики прогнозируют сложные погодные условия: в западных и северных областях сильные снегопады, метели и снежные заносы.
Ветер юго-западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, на побережье морей 3-6° тепла, днем 1-7°, в южной части и большинстве центральных областей 6-11°.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
В воскресенье, 13 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных и северных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на остальной территории дожди, в центральных областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, гололед; в Украине, кроме юга и востока, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, на юге и западе страны местами 25 м/с. Температура в западных и северных областях ночью и днем 0-5° мороза; в большинстве центральных областей ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в южных, восточных и Днепропетровской областях в течение суток 3-8° тепла (днем на юге 9-14°).
В Киеве в воскресенье также ожидаются сложные погодные условия: сильный снегопад, метель, порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, снежные заносы, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура в течение суток 0-2° мороза.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,