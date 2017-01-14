В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололед

Погоду большей части территории страны будет определять теплый и влажный воздух. На Левобережье и в южных областях ожидается мокрый снег и дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с (в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с).
В Киеве – ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°.
В понедельник, 16 января, на большей территории Украины без осадков, лишь в Крыму и Приазовье и в восточных областях небольшой ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 4-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 7-12° мороза, днем 1-7° мороза; на крайнем юге и в восточной части ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.
В Киеве 16 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 3-5° мороза.
Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,