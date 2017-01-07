В воскресенье по всей стране ожидаются сильные снегопады

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8 декабря погодная ситуация ухудшится kievcity.gov.ua

В воскресенье, 8 января по всем регионам страны ожидаются сильные снегопады и гололедица, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям cо ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"8 января сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица", - сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

В Киеве 8 января ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью в столице составит 16-18 градусов мороза, днем - около 10 градусов мороза.

"7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с. В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16 градусов мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 20-25 мороза", - сообщает ГСЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, 9-10 января температура ночью ожидается на уровне 11-13 градусов мороза, днем 6-8 градусов ниже нуля. Сила ветра составит 7-12 м/с, прогнозируется небольшой снег и гололедица.

"Уважаемые граждане! Обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице. Не ходите под деревьями, электрощитами, линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение". - сообщают в ГСЧС.

Накануне Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять циклон, перемещающийся через территорию страны с Балкан, в ряде областей – сложные погодные условия.