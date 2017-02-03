В Винницкой области столкнулись три автобуса и легковой автомобиль, один человек погиб

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Еще двух человек госпитализировали с легкими травмами.

Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к аварии ТАСС

с участием двух автобусов, одного микроавтобуса и одного легкового автомобиля произошло около шести часов утра на автодороге Житомир-Могилев-Подольский, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

Столкновение произошло возле села Степанки Мурованокуриловецкого района. На дороге столкнулись автобус Setra, автобус MAN, микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ford Connect.

В результате аварии от полученных травм скончался на месте 32-х летний водитель автобуса Setra, гражданин Молдовы, и травмировались двое людей, которые находились в автомобиле. Они госпитализированы с незначительными травмами. Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом – десять. Все граждане Молдовы.

Два автобуса сообщением "Москва-Унгены" и "Москва-Сороки" двигались в направлении Могилев-Подольска. Между ними ехал автомобиль.

По предварительной информации, на участке трассы Житомир-Могилев-Подольский вблизи села Степанки, водитель автобуса Setra не справился с управлением из-за гололеда и въехал в багажное отделение легкового автомобиля. В результате удара автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter и автобусом MAN. Автобус Setra слетел с трассы и въехал в дерево.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства и опрашиваются очевидцы ДТП.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание за это преступление предусматривает восемь лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без этого.

Как сообщалось, в начале января на Харьковщине водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением, в результате чего погибли шесть человек, среди них четверо взрослых и двое восьмилетних детей.