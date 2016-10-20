В Винницкой области поезд столкнулся с лесовозом – погибли три человека

На месте происшествия работают спасатели.

На железнодорожном переезде возле села Журавное Винницкой области в результате столкновения поезда "Хмельницкий – Винница" с грузовым автомобилем погибли три и пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, погибшие в результате инцидента – пассажиры грузовика (лесовоза). В столкновении также пострадали машинист поезда и его помощник. На месте события работают 12 спасателей и три единицы техники.

Отмечается, что в результате столкновения в кабине поезда начался пожар, который к настоящему моменту полностью ликвидирован. Ведутся работы по передислокации железнодорожного состава.

Напомним, 12 октября в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе "Каменец-Подольский – Хмельницкий" погибли четыре и получили травмы 11 человек.

Ранее, в ночь на 13 августа в Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком,погибли 8 человек.