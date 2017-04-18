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В Виннице горел центральный рынок

18 апреля в 12:30

Пострадали торговые контейнеры с товаром на площади свыше 60 кв. м.

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Фото ГСЧС Украины в Винницкой области

Рано утром в Виннице вспыхнул пожар на центральном городском рынке по улице Некрасова. 13 охваченных огнем контейнеров с товаром тушили 26 спасателей при помощи шести единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Силами спасателей в 07:27 пожар был ликвидирован. Огонь успел повредить торговые контейнеры на площади свыше 60 кв. м. Специалисты выясняют причину пожара и подсчитывают размер ущерба.

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Ранее в Турции произошел взрыв на текстильной фабрике, пострадали 29 человек.ь В результате взрыва произошла утечка ядовитого вещества.

По материалам: ГСЧС Украины в Винницкой области
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