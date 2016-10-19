В Верховной Раде устроили выставку современного оружия

Во внутреннем дворе парламента расположили бронетехнику, а в коридорах — миномет, стрелковое оружие и беспилотники.

18 и 19 октября в Верховной Раде проходила выставка оружия. На ней свою продукцию представил концерн "Укроборонпром". Как пишут в Фейсбуке государственного предприятия, выставка должна привлечь внимание к необходимости "изменений устаревшего постсоветского законодательства в оборонной сфере".

Депутаты с интересом рассматривали военную технику, некоторые позировали для фотографий с оружием.