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В Верховной Раде устроили выставку современного оружия

19 октября в 18:05

Во внутреннем дворе парламента расположили бронетехнику, а в коридорах — миномет, стрелковое оружие и беспилотники.

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Фото Facebook/Державний концерн "Укроборонпром"

18 и 19 октября в Верховной Раде проходила выставка оружия. На ней свою продукцию представил концерн "Укроборонпром". Как пишут в Фейсбуке государственного предприятия, выставка должна привлечь внимание к необходимости "изменений устаревшего постсоветского законодательства в оборонной сфере".

Депутаты с интересом рассматривали военную технику, некоторые позировали для фотографий с оружием. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги оружие выставка Рада бронетехника Укроборонпром
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