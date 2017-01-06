В Ужгороде из ледяного плена спасли 200 уток и лебедей

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Температура упала ниже 10 градусов мороза даже на Закарпатье. Спасатели провели операцию.

Стая диких уток и лебедей оказалась среди льда под пешеходным мостом на реке Уж в городе Ужгороде.

"Для недопущения гибели около 200 пернатых спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения развернули посреди водоема настоящую спасательную операцию. С помощью бензопилы и ледоруба бойцы ГСЧС разрубили лед для свободного движения птиц по воде", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, температура в Ужгороде 6 января упала до 12 градусов мороза.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, морозы придут на значительную часть территории Украины.

"Минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов", – сказал он.

По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.