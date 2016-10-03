В УПЦ МП выступили за полный запрет абортов в Украине

Священнослужитель заявил, что не является сторонником патриарха московского Кирилла, но в вопросе запрета абортов он с ним солидарен.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко begnet.org

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский украинской православной церкви московского патриархата Александр Драбинко подписал обращение к властям о полном запрете абортов на территории Украины.

"Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост", - заявил митрополит в комментарии изданию "Главком".

Среди средств, призванных помочь украинцам в борьбе с абортами, священнослужитель назвал помощь молодым в решении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, а также введение этических норм в работу системы здравоохранения, что побудило бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка.

Драбинко подчеркнул, что не является сторонником патриарха московского Кирилла, но в вопросе запрета абортов он с ним солидарен.

Ранее сообщалось, что патриарх московский и всея Руси Кирилл Гундяев поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов.

Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск разрешил рядовым священникам отпускать женщинам грех аборта. Такое решение считается важным шагом понтифика по обновлению образа католической церкви. В католическом учении аборт считается тяжким грехом, наказанием за который может быть отлучение от церкви. Как правило, отпускать грех аборта могут только представители духовенства или миссионеры. Своим же решением Франциск изменил устоявшийся порядок.